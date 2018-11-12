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Земельный скандал на Волыни: почему бойцы не могут получить обещанные 2 га

Земельный скандал разгорелся на Волыни. Участники боевых действий требуют освободить временного главу Геокадастра – говорят, он причастен к коррупции, а главное, вместо того, чтобы выделять гарантированные государством участки местным бойцам – раздает целые массивы ценных земель неизвестным.

Участников боевых действий только в Гороховском районе несколько сотен. Они хотят получить по 2 га земли под ведение сельского хозяйства. Но документы постоянно возвращают. Зато щедро раздают за раз целые массивы жителям других областей.

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За объяснениями бойцы ходили на прием к главе Геокадастра области, за чьей подписью получают отказы. Переговоры продолжались долго, и, в конце концов, чиновник пообещал посодействовать им. Впрочем, слова не сдержал, говорят ветераны. Поэтому пришли во второй раз.

Чиновника нашли. В разгар рабочего дня – за кофе в ресторане.

Услышать четкие ответы пана Иващенко не удалось, поэтому в гневе участники боевых действий пошли жаловаться к главе области.

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