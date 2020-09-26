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Факты / Видео / Украина

Земля будет небом для них. В Харькове почтили погибших в авиакатастрофе Ан-26

Выдающиеся династии летчиков выходят из университета воздушных сил имени Кожедуба — до харьковского вуза горожане с самого утра несут цветы и лампадки.

На входе в главный корпус здания приспустили государственные флаги с черными лентами, а также вывесили плакаты с надписями Пусть земля будет небом для них. У дверей заведения подстерегает траурный караул курсантов. Приносят цветы сюда и те, кто когда-то закончил вуз, и бывшие преподаватели, и неравнодушные люди.

На Харьковщине 2 сентября, как и по всей Украине, объявлено днем ​​траура — отменены все развлекательные мероприятия.

25 сентября под Харьковом упал самолет Ан-26. На борту находились 27 человек — экипаж и курсанты Харьковского университета Воздушных Сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек — один умер в больнице, получив 90% ожогов тела.

На месте катастрофы развернут пункт психологического обеспечения. В пункте специалисты Службы спасения оказывают психологическую помощь родственникам погибших.

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