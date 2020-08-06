Земля даром. Как купить дом или участок в Европе за €1

В Европе появилась возможность приобрести дом или земельный участок всего за €1. Главное — выполнить определенные условия.

Александра — обладательница земельного участка в Чехии. В свое время здесь планировали возвести современный курортный комплекс. Но коронавирус внес коррективы, теперь владельцы ищут инвесторов. Им за €1 предлагают земельный участок под застройку или реконструкции существующих помещений.

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Александра говорит, что в этом здании мог бы быть жилой комплекс или современный медучреждение. Удачными инвестиции будут и в курортный бизнес. Регион популярен среди немецких туристов.

На территории невероятная природа и пейзажи. А еще есть два источника с минеральной водой. Впрочем, чтобы получить землю инвестор должен выполнить ряд условий. Прежде всего — возвести объект в течение пяти лет с соблюдением местных строительных требований.

Такие предложения не новость на рынке земли. Похожие программы уже запускали во Франции, Великобритании, Швеции и в Италии.

Со своей стороны местная власть готова оказать помощь инженеров и архитекторов. Способствовать во всем инвесторам готова и Александра из Чехии. Говорит, что готовы к любой сотрудничества. Озвучивают и предварительные цены за один квадратный метр – от €400 до €800.

А вот цену построения примеру, медицинского центра или гостиницы обсуждать индивидуально. Главное иметь желание, а воплотить можно смелые фантазии.

Как работает рынок земли в Нидерландах

В Нидерландах сформировали самую успешную рыночную земельную модель на планете, где плодовитые гектары может купить любой, а составляющие успеха — стабильность, непрерывность и хороший инвестиционный климат.

Голландцы сверхсовременно ухаживают за почвой и не спешат давать в аренду свои паи — откладывают до пенсии. Кстати, в Голландии, самый дорогой гектар фермерской земли в Европе — €125 тыс.