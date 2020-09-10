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Земля только для своих. В Новоукраинке чиновники раздают паи родственникам

В поселке Новоукраинка Раздельнянского района начали активно раздавать государственную землю. Но не всем селянам, а лишь родственникам сельской администрации.

Возмущенные люди вышли требовать отстранить от занимаемых должностей руководство сельсовета и вернуть паи. Даже начали блокировать работу учреждения.

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Возмущенные селяне утверждают, что из 300 гектаров земли свои паи получили лишь заместитель председателя поселкового совета и землеустроитель, а вместе с ними — их родственники.

Часть людей, которая получила землю, даже не живет в селе и не имеет местной прописки. Но больше всего людей возмутило то, что на все их обращения предоставить им законную участок, в сельсовете законные просьбы проигнорировали.

Не получили паи более 50 новоукраинцев. Для многих собственная земля — ​​это возможность прокормить себя и семьи.

Когда селянам лопнуло терпение, они написали коллективное заявление в правоохранительные органы. Но всем работникам сельсовета внезапно стало плохо, и они пошли на больничные.

В райсовете уверяют, что это уже не первый случай такой раздачи государственной земли в районе. Несколько лет назад 3 тыс. гектаров перешли к обществам людей с особыми потребностями. Впрочем, последнее паи в Новоукраинке будут расследовать правоохранители.

А пока жители Новоукраинки продолжают блокировать сельсовет и требуют отставки заместителя сельского головы и землеустроителя. А на днях планируют перекрывать трассу Одесса-Киев.

Таможенники в Одесской области требовали взятки за оформление евроблях

В Одесской области правоохранители задержали руководителя одного из таможенных постов местной таможни, который требовал взятки за оформление автомобилей, ввозимых за рубежа.

Руководитель со своими сообщниками требовал от $100 до $400 за быстрое оформление авто, ввезенных из Европы. В противном случае, таможенники специально искусственно препятствовали оформлению.

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