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Факты / Видео / Украина

Земля горела 15 часов. Боевики обстреляли батальон Донбасс фосфорными снарядами

За 6 мая российские боевики восемь раз обстреливали украинские позиции, один боец ​​был ранен. ВСУ в долгу не остались — огнем уничтожили двух российских наемников, еще трех ранили. Горячим на передовой остается Луганский направление. Террористы палят из запрещенных минометов и тяжелой артиллерии.

Позиции батальона Донбасс буквально усеяны воронками от артиллерии. По характеру приходов снарядов армейцы поняли, что боевики били из нескольких установок. Девять снарядов 122-го калибра было выпущено за 20 минут.

О том, что российско-террористические войска применили необычные боеприпасы, стало понятно, когда земля на месте удара пылала почти 15 часов. Следы фосфора оставила и сама земля, которая запеклась. Применение фосфорных боеприпасов было запрещено Женевской конвенцией более 40 лет назад — но российско-террористическим войскам безразлично. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, Вооруженные силы Украины получили партию модернизированных танков Т-64 и Т-72.

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