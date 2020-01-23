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Факты / Видео / Украина

Земля покрыта снарядами. Оккупанты хотят оттеснить армейцев от линии фронта

Без маскировочных сеток на позиции не обойтись, потому что расположена она в чистом поле. А враг на 90 градусов вокруг.

Существенное преимущество открытой местности: она ​​хорошо просматривается, поэтому диверсионные развед-группы даже не пытаются подползти. Но есть другая неприятность – враждебным снайперам удобно работать.

Сырая от талого снега земля, покрыта десятками воронок и нашпигована снарядами, которые недолетали или не разорвались.

Поскольку ближе подобраться противник не в состоянии, то ведет разведку боем, чтобы выявить огневые точки армейцев.

Оккупанты пытаются оттеснить армейцев подальше от линии фронта. Но большой калибр для этого не годится. Расстояние слишком мало. Поэтому боевики прибегают к хитрости – делают так называемые накрутки с минами.

Интенсивные обстрелы бывают между девятью вечера и третьей ночи, рассказывают воины. А оживляются российские наемники с первыми сумерками. Когда передовую оставляют телевизионщики и наблюдатели ОБСЕ.

Факты ICTV ранее писали про жизнь в зоне ООС и провокации боевиков.

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