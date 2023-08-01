Зерно, война и ЧВК Вагнер: как Путин хочет вернуть влияние РФ через подкуп Африки

В Санкт-Петербурге с 26 июля проходил двухдневный саммит Россия-Африка, в рамках которого в петербургский аэропорт прибывали представители африканских стран, которым россияне выстилали красные ковры, организовывали оркестры и крепко жали руки.

Во время саммита Кремль предлагал африканским лидерам зерновые подарки и всячески пытался заполучить благосклонность со стороны государств Африки.

Зачем Кремлю такое внимание со стороны стран Африки, как главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин продолжает свою игру за спиной российского президента Владимира Путина и при чем здесь Украина — читайте в материале Фактов недели.

Официальная Москва изначально надеялась, что это мероприятие принесет “дипломатический прорыв” для РФ. Впрочем, как оказалось, “прорыв” состоялся, но похоже, в отрицательном направлении.

Так, из 54-х африканских стран в Россию приехали только 17 глав государств. Еще 10 отправили — премьеров, а остальные — вообще — ограничились лишь второстепенными представителями.

Исследовательница-африканистка Марта Олейник-Демочко объяснила, каких представителей государств не было на саммите.

— Среди них нет, например, президента Руанды, Кения вообще не отправила никого, нет делегации Либерии, нет Замбии, нет Ботсваны. То есть нет тех стран, лидеров тех стран, которые, в принципе, прогрессивные, которые хотят и которые хотят развиваться. Зато мы имеем президентов стран, которые или очень сильно зависимы от Москвы и являются довольно маргинальными, — говорит она.

Да и те, кто приехал не очень церемонились с Владимиром Путиным. Вот, например, президент Египта Абдель ас-Сиси, которому же давно приписывают дружеские отношения с Путиным, на встречу к нему не очень спешил. В ожидании, хозяину Кремля пришлось долго ходить перед прессой в одиночестве.

Президент РФ даже провел двусторонние встречи с каждым из лидеров, которые приехали в Петербург.

Зачем Путину Африка

Прежде всего, этот саммит был важен для самого Путина, который является нерукопожатным и токсичным в мире. Пропагандисты РФ пытаются создать картинку, будто Путин такой желанный для Африки, поэтому и демонстрируют “дипломатический прорыв” в рамках саммита Россия-Африка.

Глава организации Центр прикладных исследований Андрей Каракуц говорит, что для главы Кремля подобный саммит является прежде всего возможностью похвастаться и продемонстрировать, что с президентом РФ до сих пор разговаривают лидеры других стран.

Во время саммита Путин пытался хвастаться якобы “ростом” объемов торговли с африканскими странами.

Впрочем Африка для России, прежде всего, является ресурсом, а соответственно — деньгами. Именно денег не хватает Кремлю после значительной потери доходов от продажи в Европу газа и нефти.

— Российское присутствие это именно в добыче полезных ископаемых является существенным. В последние годы они пытаются добывать газ и нефть, добывают алмазы. И таким образом являются значительными игроками. Понятно, что для многих стран такое присутствие, ну оно является, скажем, выгодным, — объясняет Каракуц.

Но как бы там ни было, но основной игрок на этом континенте сейчас другой, считает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

— Главный игрок на африканском континенте это Китай. Россия здесь тоже выглядит как самый молодой партнер Китая, который подбирает все то, что Китай не смог по тем или иным причинам забрать, — говорит он.

Не менее важными экономически для африканских стран являются и западные инвестиции. Поэтому вполне возможно, что замысел России может быть не столько в том, чтобы господствовать в Африке, сколько раздражать, или даже шантажировать другие государства, которые имеют там влияние.

Олейник-Демочко говорит, что у России нет финансовых возможностей “тягаться с Китаем”.

— Она не может предлагать эти кредиты, она не может предлагать те демократические изменения трансформации экономики, которые предлагают Соединенные Штаты, потому что она заходит своими методами вагнеровцами, оружием пропаганду и так далее правами на то, мол, нацменьшинств, где бы во что они там не невмешательство во внутренние дела, — говорит она.

Африканская игра Пригожина

Прямо таки под начало саммита в Санкт-Петербурге в Нигере начинается военный переворот и вместе с этим там начинают раздаваться пророссийские лозунги.

На улицах Нигера горят шины. В стране, которую называли последним оплотом демократии в западной Африке, на глазах всего мира, военнослужащие президентской гвардии блокируют доступ в резиденцию президента, захватывают национальное телевидение и объявляют о смене власти.

Причастных к военному перевороту в западных СМИ связывают с вагнеровцами. Все точки над “і” становятся, когда главарь ЧВК Вагнер Пригожин публично поддерживает этот бунт. Картина становится еще более понятной, когда сам он появляется на саммите. Да еще и позирует с представителем Центральноафриканской Республики.

Ко всему, как сообщают российские СМИ, в отеле, который принадлежит семье Пригожина, он встречается и с другими официальными лицами, в частности, с представителями Мали, где тоже есть силы вагнеровцев.

— Пригожин остается в большой игре. Он будет пробовать играть в политику. Он показывает свою незаменимость на территории Африки. То есть Россия на сегодняшний момент, в какой-то там краткосрочной перспективе, не может заменить ЧВК Вагнера на территории Африки, — говорит Денисенко.

Зерно раздора

Но и сам Путин, похоже тоже ведет свою игру по Африке. Потому что страны могут не только обеспечить экономическую выгоду, но и поддержку агрессорки на международной арене, в частности на голосованиях в ООН.

— Это направленная политика, она имеет целью привлечение этих стран и таким образом расшатывать международную поддержку Украины, — объясняет Каракуц.

Не случайно накануне этого саммита Россия вышла из зернового соглашения и начала уничтожать украинскую агропродукцию, которая должна была идти на экспорт, в том числе в страны Африки.

— Сейчас он реально поднимает ставки с единственной задачей, с тем, чтобы к нему пришли и попросили о переговорах, на которых он может или не сможет навязывать свою повестку дня, — говорит Денисенко.

Однако с этим РФ, похоже, сама же себе выстрелила в ногу. Именно это, по мнению западной прессы, могло повлиять на решение многих африканских лидеров проигнорировать Путина на этом саммите. Среди них и Кения, которая, как пишет издание Financial Times, расценила обстрел украинских портов “ударом в спину”. Те же кто приехал — призывают Путина вернуться к зерновой сделке.

— Мы не собираемся закрывать глаза на вопросы между Россией и Украиной, потому что это две страны, с которыми мы имеем партнерство, и мы видим негативные последствия во всем мире, в частности в Африке. Мы должны увидеть, как мы можем найти решение, — сказал во время саммита Азали Ассумани, председатель Африканского Союза, президент Союза Коморских Островов.

Сам Путин оправдывается и обвиняет Запад в том, что в Африке может начаться голод.

Такая невиданная щедрость со стороны Кремля, может иметь целью две цели. Первая — это вытеснить с африканского рынка украинское зерно, заменив его российским, или же тем, что украдено на оккупированных территориях. И вторая — расширить список дружественных России государств.

Чтобы завоевать расположение африканских стран Путин готов засевать их зерном, чтобы продемонстрировать, на что готова Россия ради тех, с кем сотрудничает.

Впрочем, за этими намерениями РФ скрывается довольно хитрый замысел Путина, как тогда, когда пытался через “газовую иглу” шантажировать Европу.

— Это будет бесплатное зерно в обмен на политическую поддержку в обмен на ресурсы, в обмен на еще какие-то разные вещи, которые нужны непосредственно России, — считает Олейник-Демочко.

Африканский ответ

Сразу после выступления ВВП президент Зимбабве заявил, что в его стране нет дефицита зерна. Более того, кое-кто вообще открыто отказался от зерновых подачек Путина.

— Мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открытым для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то “дары” для Африканского континента. Это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача — добиться каких-то поставок такого характера, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

Немало заявлений звучало и относительно окончания войны с Украиной. А это тоже, безусловно, раздражало хозяина Кремля. И сигнализировало о том, что добиться новых подвижек в битве за африканский континент ему не удалось.

— Я не вижу вот таких значительных перспектив для того, чтобы Россия расширяла свое влияние. Да с отдельными странами будет экономические отношения. Будут отдельные какие-то крупные проекты, но глобально думаю нет, — считает Андрей Каракуц.

Поэтому пока война за африканскую приверженность продолжается не в пользу России, а Путин, очевидно, стал токсичным и для некоторых стран этого континента. А это значит, что изоляция государства-агрессора будет только усиливаться.

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