Угас на глазах: на Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик

На Закарпатье от кори умер 12-летний Иван Кампов из села Страбичево. Он не имел прививки от этой болезни. Ребенка почти неделю лечили дома. В больницу доставили, когда состояние мальчика резко ухудшилось. Там он угасал на глазах и умер через несколько часов.

Родители в смерти сына обвиняют медиков. Врачи уверяют: они не виноваты, для спасения мальчика сделали все возможное. Больше всего жалуется на знакомого врача-педиатра, который вовремя не сумел диагностировать корь.

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Ваня был отличником, профессионально занимался каратэ и любил шахматы. Не был болезненным. Родители мальчика написали заявление в полицию. Открыто уголовное производство. Следователи в профессиональной халатности подозревают нескольких врачей. Их всех допросят.

Всего с начала года на Закарпатье корью заболели три тысячи триста человек. Восемьдесят процентов из них – дети. Большинство – не привиты. В конце зимы от осложнений умерла четырехлетняя девочка.

К слову, Факты ICTV сообщали, что из-за испорченной вакцины: в Ивано-Франковской области 53 ребенка заболели корью.

Опубликовано Октябрь, 29 в 21:31



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