Шутки не только о сале: какой юмор в тренде и почему комики переходят на украинский

Стендаперы в Украине все чаще переходят на государственный язык, создавая тренд на популяризацию украинского среди молодежи.

Все больше комиков пишут свои тексты на родном языке и уже не ориентируются на российский рынок, как это было прежде.

Молодые стендаперы Влад Капица, Егор Романенко и Андрей Щегель представляют украиноязычный сегмент комедии уже на протяжении шести лет. Позже начали писать юмор на родном языке и другие, например, Сергей Каплица.

Комик признался, что сначала волновался, как аудитория примет украинские шутки и не ожидал, что будет столько положительных отзывов.

Телеведущий Сергей Притула на родном языке выступал задолго до того, как это стало популярно.

— У меня был крайне неприятный разговор с одним из топ-менеджеров Comedy Club. Он говорил мне, что я недальновидный и что стоило перейти на русский, поскольку это откроет для меня рынок России. О нем тогда бредили почти все артисты в Украине без исключения, — признался Сергей Притула.

Еще в 2010 году телеведущий гастролировал с первым украиноязычным юмористическим шоу Вар’яти, но организаторы концертов отказывались сотрудничать из-за боязни, что никто не придет.

Притула убежден, что агрессия РФ против Украины добавила всплеск патриотизма в общество и украинское стало популярным.

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