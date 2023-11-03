Жертв после обстрела Новой почты стало больше | Блинкен в Израиле | Новости Факты ICTV за 03.11.2023

— В больнице скончался еще один работник Новой почты после обстрела Харьковщины.

— Последствия массированной атаки на Украину.

— Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль.

— Подпольный спиртзавод обнаружили детективы Бюро экономической безопасности.

— Спасение учительницы украинского языка из Авдеевки.

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