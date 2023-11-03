Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Жертв после обстрела Новой почты стало больше | Блинкен в Израиле | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
— В больнице скончался еще один работник Новой почты после обстрела Харьковщины.
— Последствия массированной атаки на Украину.
— Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль.
— Подпольный спиртзавод обнаружили детективы Бюро экономической безопасности.
— Спасение учительницы украинского языка из Авдеевки.
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