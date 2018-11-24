Жертва российской агрессии: как выглядит Донбасс

Окрестности Авдеевки после нескольких лет постоянных атак наемников русского мира на защитников этого города. Подорванные мосты, сокрушенные электроопоры, деревья пострижены осколками, словно под линейку. Будто декорации для кино. Но в действительности это поглощенный войной Донбасс – жертва российской агрессии.

Боевые действия не прекращаются ни на день. Хотя бойцы на позициях признаются – последние несколько недель интенсивность снизилась. Правда, погодные условия иногда добавляют хлопот.

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Без адекватного ответа наши армейцы боевиков не оставляют. Александр демонстрирует эффективное оружие в нынешней позиционной войне.

Ровно в 16 часов вместе с миллионами других украинцев, наши военные на передовой зажгли свечи. В блиндажах зажглись огни как уважение миллионам умерших от большевистского искусственного голода.

К слову, обустраивают укрытия и придумывают ноу-хау: жизнь пехотинцев на передовой.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 20:26



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