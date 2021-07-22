Теракты Андерса Брейвика: в Норвегии почтили память 77 погибших

22 июля в Норвегии считается Днем траура. Именно в этот день в 2011 году Андерс Брейвик организовал террористическую атаку, в результате которой в течение нескольких человек погибли 77 человек.

Террористический акт 2011-го был двойным. Сначала сдетонировала взрывчатка в норвежской столице Осло. Андерс Брейвик заложил ее в автобусе рядом с резиденцией премьер-министра. Там погибли восемь человек, еще 20 — получили ранения.

Масштабная атака состоялась и на острове Утойя, где находился молодежный лагерь от рабочей партии парламента. Андерс Брейвик переоделся в форму полицейского, поехал туда, собрал подростков и взрослых и начал настоящую бойню. Он стрелял 73 минуты и выпустил 186 пуль.

Спастись смогли только 15 человек, сбежавших с острова вплавь. Свой поступок Андерс Брейвик объяснил тем, что хотел начать войну против исламизации Европы. За несколько часов до теракта он опубликовал так называемую Декларацию независимости Европы 2083.

В 2012 году норвежские психиатры утверждали, что у Брейвика была параноидальная шизофрения. Якобы на момент преступления он полностью не осознавал свои действия, считал себя рыцарем-тамплиером, который совершал убийства ради добра.

Но, учитывая такие выводы психиатров, убийца мог избежать тюремного заключения и провести остаток жизни в психбольнице. Поэтому в конце концов Андерса Брейвика таки признали психически здоровым. Его осудили на 21 год с возможностью бесконечного продления.

Однако в этом году у Андерса Брейвика было право ходатайствовать о досрочном освобождении, чем он и воспользовался. Но реакция на ходатайство убийцы была мгновенной и заключалась в том, что Брейвик никогда не выйдет на свободу.

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