Курящая женщина-священник: как работают протестантские церкви в Швейцарии

В Швейцарии женщины-священники – это обычное дело. И даже если пастор в юбке будет курить возле церкви – верующие ее в этом не обвинят. Потому что собственная свобода в стране – прежде всего.

Корин Бауман уже более 20 лет несет слово божье, и все эти годы не скрывает своей привычки курить. Такая же свобода царит и внутри церкви. Если хозяин просит – можно зайти и с собакой.

Корин – пастор протестантской церкви, которая в целом свободнее других христианских конфессий. Здесь давно не запрещают женщинам брюки или непокрытых волос или служить наравне с мужчинами. Первая женщина-пастор в Швейцарии заступила на должность почти 100 лет назад.

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Корин, после окончания факультета теологии, пришлось бороться за свое место. В ее церкви много личностного. А органистка Рие – сама из Японии, но после замужества живет в Швейцарии, – играет там музыку, которая ей по душе. Никаких ограничений.

Для Корин главное, чтобы каждый верующий после ее службы шел домой немного счастливее. Если не все удалось донести до людей – советуется дома с мужем. Он – тоже пастор. Но уже на пенсии.

А у Вероник Чанс более 15 лет пасторского опыта. За это время поняла, чем отличаются женщины от мужчин-пасторов – по ее мнению женщины более способны на сочувствие.

Вероник переходит в другой приход, а Корин через четыре месяца уходит на пенсию. Но женщин-пасторов меньше не станет – сейчас их уже треть по всей Швейцарии. Продолжение следует: на факультетах теологии сейчас половина студентов – девушки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ПЦУ запретила священникам баллотироваться в Раду.

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