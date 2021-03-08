Женщины на передовой: как праздновали 8 марта на Донбассе

Девушек на передовой встретишь не часто. Поэтому неудивительно, что каждый боец ​​пытается как-то им помочь. И здесь не важно 8 марта, или любой другой день.

На передовой женщины наравне с мужчинами и им никогда расслабляться, ведь враг не имеет отдыха. Девушки признаются, что, конечно, приятно получать помощь и слышать приятные слова от боевых товарищей, но на фронте такие вещи не являются важными.

В последнее время враг как никогда активизировался и продолжает неуклонно обстреливать украинские позиции.

За первую неделю оккупанты 43 раза нарушили режим тишины. В частности били из гранатометов и минометов, активизировались вражеские снайперы.

Также неоднократно украинские военнослужащие сбивают вражеские беспилотники.

Кроме того, в Киеве к 8 марта прошел Марш женщин. Его назвали Пандемия имеет женское имя.

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