Женщины в науке: в Киеве вручили национальную премию L’Oréal-Юнеско

В Киеве состоялась первая церемония награждения Национальной премии L’ORÉAL-ЮНЕСКО для женщин в науке, что является частью глобальной программы и уже 20 лет подряд отмечает исследовательниц во всем мире.

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Независимое жюри отобрало 10 финалисток, и 3 из них стали лауреатами, получив денежную премию.

Поэтому организаторы надеются, что такая поддержка талантливых женщин поощрит их заниматься наукой и стимулировать к новым вершинам.

Напомним, украинский звукорежиссер, технический директор студии LeDoyen Олег Кульчицкий номинирован на американскую телевизионную премию Эмми в категории Лучший звук.

Опубликовано Декабрь, 04 в 20:29



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