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Факты / Видео / Украина

Женщины, которые меняют мир: как бывшие бухгалтер и эколог помогают переселенцам

Бывший бухгалтер и эколог Анастасия и Светлана во времена войны не опустили рук и не смирились с ситуацией, а начали помогать другим.

В Запорожье они вместе создали общественную организацию Донбасская инициатива Мост. За пять лет организовали десятки форумов и массовых мероприятий, которые способствовали интеграции переселенцев в местные общины.

Они не только решают жилищные проблемы, но и социальные. А в этом году добились того, чтобы 50 тыс. переселенцев в Запорожье смогли проголосовать на местных выборах.

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Деятельницы, которые помогли тысячам людей, уверены – у каждой женщины есть потенциал для объединения людей и социального развития. Даже когда приходится начинать с чистого листа.

Согласно исследованию ООН Женщины, больше прав и возможностей женщин в обществе, тем быстрее экономическое восстановление и преодоление бедности в этой местности. Благодаря своему опыту и лидерским качествам именно они часто становятся ключом к миру.

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