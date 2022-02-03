Ни разу в нем не был: завхоза выбрали руководителем Черкасского театра

Бывший завхоз избран художественным руководителем Черкасского театра. Конкурсная комиссия голосовала тайно.

Победитель признался, что ни разу не был в театре, спектаклей не знает, а на украинском не говорит. Работники театра против такого руководителя, поскольку подозревают – причина в том, что театр шесть лет ремонтировали после пожара, а документы о приеме здания действующий директор пока что не подписал, потому что работу недоделали.

На сцене репетиции, а в душе – страх. Вскоре творчество труппы окажется в руках завхоза филармонии. Такое решение конкурсной комиссии, которая выбирала нового директора и художественного руководителя театра.

У нынешнего директора закончился контракт и объявили перевыборы. Баллотировалось шесть кандидатов. Театралы, входившие в конкурсную комиссию, одного из кандидата даже не воспринимали. У мужчины не было ни опыта, ни достойной программы, но остальная комиссия так не считала.

Победитель конкурса – бывший заместитель директора филармонии по хозяйственной части Руслан Паскалов.

— Незнание языка, нет профессионального образования, незнание театра и театрального дела говорит о том, что этот человек не отвечает кандидатуре директора и художественного руководителя. Мы вообще не рассматривали эту кандидатуру как победителя, думали на кого угодно, а когда объявили результат – была просто немая сцена, – сказал актер театра Сергей Бобров.

Назначили, чтобы подписал нужные властям документы, говорит член конкурсной комиссии от театралов. Шесть лет назад театр сгорел, его построили, но нынешний директор окончательно принимать работу отказывается.

Ни коррупции, ни договоренностей нет, говорит глава комиссии Александр Шабатин. Просто так проголосовали члены комиссии – тайно.

Сам победитель все обвинения исключает, спектакли готовить не планирует. Говорит, будет только директором, а художественным руководителем назначит другого человека.

— Я люблю украинскую культуру, украинские обычаи. В этом наша беда, что и директор и художественный руководитель. Я считаю, что директор театра – это административная единица, управленец, менеджер, – сказал Руслан Паскалов.

На перевыборы есть шанс, говорят в ОГА, если на сессии областного совета депутаты не поддержат эту кандидатуру. Ближайшее заседание – в начале марта.

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