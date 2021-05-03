Никакой дистанции и минимум масок. Как украинцы праздновали Пасху

В столице пасхальные корзины святили почти сутки. Верующие с куличами в храмы стали ходить еще с 1 мая. Куличи священники освящали каждые полчаса. Делали это в основном на улице.

А в Киево-Печерской лавре в ночь на Пасху храм был переполнен верующими. Никакой социальной дистанции, а в масках были единицы.

В центральных храмах Львова удалось избежать скоплений людей, однако в спальных районах верующие не всегда придерживались социальной дистанции, и приходили без масок.

2 мая людей было уже значительно меньше. В основном верующие были внутри храмов. Вблизи каждого патрулировали правоохранители.

А в Днепре порядок во время богослужений обеспечивали свыше 2 тыс. правоохранителей. Полицейские пускали в храмы только людей в масках. Часть церквей провела Службу онлайн.

В общем Пасха в Днепре прошла спокойно, впрочем, правоохранители зафиксировали несколько нарушение – сейчас по ним проводят проверки.

На Харьковщине священник церкви в Изюмском районе освятил верующих из ведра — богослужитель опоздал на освящение, забыл необходимые атрибуты, однако не растерялся. Святили куличи в более чем 300 церквей области, карантина придерживались только иногда.

В Одессе, чтобы люди не скапливались в очереди, на улицах, возле храмов установили большие экраны для прямой трансляции. Впрочем, как только священник начал раздавать людям благодатный огонь, верующие массово ринулись в храм.

В Ивано-Франковске на литургиях было людно и тесно. Но большинство верующих стояли на улице и в масках. В селах ситуация совсем другая — защитные маски и дистанция скорее исключение, чем привычка.

Защитные экраны в исповедальне, обязательные маски и дистанция — священнослужители говорили о соблюдении всех правил личной безопасности. По сравнению с прошлым жестким карантином верующих в церкви больше, признают духовники, впрочем, сами люди стали более сознательными.

Как празднуют Пасху в Киеве

Как сообщалось ранее, в церквях по всему Киеву прошли праздничные богослужения по случаю Христового Воскресения, после которых прихожане смогли освятить свои пасхальные корзинки.

Большинство людей собираются вокруг храмов, не заходя внутрь помещения.

Кроме того, в столичной полиции также подтвердили, что в пасхальную ночь не фиксировали нарушений общественного порядка и противоэпидемических правил.

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