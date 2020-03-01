Без паники и агрессии: Епифаний обратился к верующим по поводу коронавируса и поста

Со 2 марта у христиан восточного обряда начинается Великий пост. Продлится он до 18 апреля. 19-го – Пасха.

Главная цель поста – очищение души, – отмечают священнослужители. Во время большого – Пасхального – верующим рекомендуется воздерживаться от чрезмерного веселья, помнить о духовном развитии и ограничивать себя в еде. В частности, нельзя употреблять мясо, яйца и молочные продукты. В рационе должны быть овощи. В некоторые дни разрешено рыбу и масло. Во время Великого поста запрещено пить алкоголь.

Предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний обратился к верующим с призывом в это сложное время распространения коронавируса по всему миру не допустить паники и агрессии.

– Пусть во время поста к нашим молитвам будут добавлены просьбы об оздоровлении больных и за преодоление страха и вражды, вызванных угрозой от эпидемии. Желаю, чтобы этот подвиг Великого поста любой из нас совершил достойно и на благо своей души, – отметил Епифаний.

К слову, Факты ICTV рассказывали о Великом посте 2020.

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