Жестокие 90-е и непрофессиональный актер: в Киеве презентовали фильм Сенцова Носорог

В Украине состоялась премьера фильма Носорог Олега Сенцова. Его показали в рамках фестиваля кинокритики. Это лента о жестоких 90-х годах и волне бандитизма, охватившей страну во время и после распада СССР. И в этой ленте нет романтики тех кровавых времен, когда многочисленные группировки делили между собой сферы влияния. В широкий кинопрокат фильм выйдет в феврале 2022 года.

На премьеру Олег пришел со съемочной группой. За основу сценария Олег взял реальную историю своего крымского товарища.

Носорог — прозвище главного героя в криминальном мире 90-х. Кастинг на главную роль проходил среди бывших заключенных, спортсменов, ветеранов. Команда фильма искала актера, жизненный путь которого похож на путь главного героя. В результате сыграл его Сергей Филимонов — активист без актерского образования. Однако его игру уже отметили на фестивале артхаусного кино в Грузии, признав лучшим актером.

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События фильма разворачиваются на фоне преступных 90-х, с кровавыми и жестокими сценами. В этой невыносимой реальности, с которой кажется нет выхода, главный герой задает вопрос, правильным ли был его путь и выбор. Канадские критики назвали ленту безупречной мужской гангстерской драмой.

— Прежде всего у нас эта тема, которая никак снята. Мы ориентируемся на фильмы российские, и они дают свои нарративы, которые не очень нужны. У нас много ребят, которые романтизируют это время, а я показываю, что это было совсем не класс, совсем не круто, — отметил Олег Сенцов.

Бескомпромиссно и без приукрашивания тогдашней действительности — лента может шокировать неподготовленную аудиторию. И если женщинам просмотр фильма дался не слишком легко, то мужчины выходили из зала в восторге.

После распада Советского Союза мы хотели найти сами себя, и во время этого мы прошли через такой этап истории, и каждая семья помнит как это было. На самом деле Олег Сенцов сделал большую работу, — отметил один из зрителей Дмитрий.

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