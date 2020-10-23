Жуков и Чапаев на карте: зачем в Одессе и Харькове хотят переименовать улицы
В Одессе планируют вернуть советские названия двум декоммунизованным объектам — проспекту маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской дивизии.
14 членов историко-топонимической комиссии городского совета Одессы проголосовали за повторное переименование.
Проспект маршала Жукова, который в Киевском районе Одессы, декоммунизировали четыре года назад. Теперь это улица Героев Небесной сотни. Улицу 25-й Чапаевской дивизии переименовали в честь городского головы Дмитрия Инглези.
Сейчас между представителями города продолжаются баталии из-за того, как следует называть улицы. Хотя общественные деятели считают, что подобные заявления — лишь борьба за электорат накануне выборов.
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В то же время аналогичная ситуация была в прошлом году в Харькове. Местные депутаты по инициативе городского головы вернули проспекту имя красного маршала.
Коммунальщики вешали таблички ночью, однако активисты их постоянно снимали. Рассмотрение вопроса переместилось в зал суда, однако инициаторы возвращения декоммунизированных названий проиграли.
Переименование улиц
В процессе декоммунизации в Украине переименовали огромное количество улиц.
Вместо советских названий на карте Украины появились современные, например, Центральная, Европейская, Абрикосовая, Вишневая, Соборная и Покровская.
Однако иногда звучат инициативы вернуть старые названия.