Жуков и Чапаев на карте: зачем в Одессе и Харькове хотят переименовать улицы

В Одессе планируют вернуть советские названия двум декоммунизованным объектам — проспекту маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской дивизии.

14 членов историко-топонимической комиссии городского совета Одессы проголосовали за повторное переименование.

Проспект маршала Жукова, который в Киевском районе Одессы, декоммунизировали четыре года назад. Теперь это улица Героев Небесной сотни. Улицу 25-й Чапаевской дивизии переименовали в честь городского головы Дмитрия Инглези.

Сейчас между представителями города продолжаются баталии из-за того, как следует называть улицы. Хотя общественные деятели считают, что подобные заявления — лишь борьба за электорат накануне выборов.

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В то же время аналогичная ситуация была в прошлом году в Харькове. Местные депутаты по инициативе городского головы вернули проспекту имя красного маршала.

Коммунальщики вешали таблички ночью, однако активисты их постоянно снимали. Рассмотрение вопроса переместилось в зал суда, однако инициаторы возвращения декоммунизированных названий проиграли.

Переименование улиц

В процессе декоммунизации в Украине переименовали огромное количество улиц.

Вместо советских названий на карте Украины появились современные, например, Центральная, Европейская, Абрикосовая, Вишневая, Соборная и Покровская.

Однако иногда звучат инициативы вернуть старые названия.

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