Журналист Олег Вергелис пережил инсульт и нуждается в помощи

Звезда украинской журналистики Олег Вергелис нуждается в нашей поддержке. В мае он пережил тяжелый инсульт и его ждет длительная реабилитация.

Олег Вергелис – самый известный культурный обозреватель. Его статьи всегда на страницах самых влиятельных изданий. Он знаком лично со всеми театральными звездами. А они взамен благодарны ему за внимание.

Олег начинает ходить, пишет одной рукой – даже публикует статьи, но реабилитация – не менее года, потому что в мае его едва вытащили с того света. Все это время театралы поддерживают его как могут и ждут полного выздоровления своего любимого критика.

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Чтобы возвращения ускорилось нужны большие деньги. Поэтому коллеги журналиста в Киеве сыграют благотворительное представление Два анекдота на ужин. Актриса Ирма Витовская искренне приглашает всех приобрести билет на благое дело.

– Олег, конечно, очень нуждается в дружеской поддержке, он очень любит общение. Это так хорошо объединяться и извлекать кого-то из своих, – отметила Ирма Витовская.

Спектакль состоится в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко 29 августа. А до этого можно перечислить деньги по реквизитам: номер карты ПриватБанка 5168 7453 0215 4692, получатель: Самборская Юлия Леонидовна, с сообщением на реабилитацию Олега Вергелиса.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что 16-летний футболист нуждается в помощи.

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