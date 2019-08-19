Жителям Смелы Черкасской области пришли платежки за тепло: надо ли платить

Жителям города Смела Черкасской области приходят платежки за тепло от предприятия, которое не предоставляет эту услугу уже полтора года.

С частным поставщиком тепла город расторг договор в декабре 2017 года и возобновил работу коммунального предприятия. Счета от частника поступают и населению и бюджетным учреждениям за январь 2018 года.

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В горсовете объясняют, что договор с частником на предоставление большей части города тепла, разорвали, но предприятие обогревало горожан согласно решению исполкома горсовета. В частности, и бюджетным учреждениям насчитали почти 6 миллионов долга.

Бывший офис частного теплоснабженца сейчас сдают в аренду. В то же время от Энергоинвеста в центре города работает две кассы.

Правоохранителям тоже интересно, куда идут деньги, которые платят люди. Ведь договор с этим предприятием в январе прошлого года уже не действовал, соответственно, этот счет недействителен.

По мнению прокуратуры, должностные лица общества не имеют юридических оснований требовать от потребителей платы за этот период.

Уголовное производство открыто по статье мошенничество. Рассматривают вопрос об аресте счета, фигурирует в платежках за январь.

Следствие устанавливает, кто изготовил эти платежки. Жителей Смелы, которые получили такие квитанции, просят обратиться в прокуратуру или полиции – там платежки нужны как доказательство в производстве.

Напомним, в Минэкономразвития прогнозируют рост коммунальных тарифов в течение следующих четырех лет, но не такими темпами, как предполагалось ранее.

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