Жилье в любой точке мира: как Booking и Airbnb принесли основателям миллиарды

Путешествовать по странам можно двумя способами: благодаря турагенствам или самостоятельно. Некоторые турфирмы не вызывают должного доверия, да еще и за свои услуги берут большой процент. Поэтому, все чаще путешественники предпочитают планировать поездки самостоятельно.

Сайт booking.com позволяет легко и быстро забронировать номер в отеле любой страны. А ресурс Airbnb предоставляет возможность арендовать жилье от хозяев в любой точке земного шара. Обе платформы — пример успешного стартапа. Доходы ресурсов сделали их создателей миллиардерами.

Сейчас booking.com — мировой лидер в онлайн-туризме. Ресурс перевели более чем на 40 языков. Ежедневно на его страницах представлено более 700 тыс. объектов, расположенных во всех странах мира. Не отстает и сервис Airbnb — его считают удачным примером того, как нужно развивать бизнес. Компания предоставляет путешественникам возможность арендовать жилье от хозяев в любой точке земного шара.

Идея создания ресурса для бронирования жилья ранее уже возникала у Билла Гейтса. Но его сайт тогда был несовершенным. Booking создал Герт-Ян Бруинсма. Он связывался с руководителями гостиниц разных городов и просил их прислать брошюры с фотографиями и описанием номеров. Бруинсма сканировал эти фото и выкладывал на сайт. В первые месяцы на ресурсе было всего с десяток отелей, но номера в них пользователь мог забронировать самостоятельно. Вскоре booking.com начал сотрудничать не только с крупными отелями, но и с маленькими дешевыми хостелами. А еще слился с компанией по продаже авиабилетов. С тех пор ресурс имеет большой спрос.

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Еще одна легендарная платформа — Airbnb. Все началось с дружбы. В 2008-м трое друзей — Нейтан Блечарзик, Джо Гебб и Брайан Чески вместе снимали жилье в Сан-Франциско. Впрочем, хозяин решил повысить арендную плату. Денег у ребят не было, но на их счастье, в городе как раз происходила масштабная тематическая конференция для дизайнеров. Она оказалась такой масштабной, что многие участники не смогли найти свободных мест в гостиницах. Тогда возникла идея — сдать в аренду свою свободную комнату. Ребята положили три надувных матраса, сделали фото и выложили в блог как услугу Airbnb, то есть airbed and breakfast — надувная кровать и завтрак. Так за выходные друзьям удалось заработать тысячу долларов.

Успех вдохновил ребят на создание сайта, где каждый смог бы сдать в аренду свою квартиру или дом. Впрочем, многие владельцы жилья не понимали, как можно поселить у себя незнакомцев. Для этого команда Airbnb лично общалась с людьми, чтобы понять, что нужно исправить. После нескольких поправок, проект набрал популярность и им заинтересовалось множество инвесторов. Секрет успеха обоих ресурсов прост — любой бизнес должен решать реальную проблему. А если он еще и помогает сэкономить деньги — успех ему практически гарантирован.

В условиях карантина в Украине людям все больше хочется проводить время на свежем воздухе, поэтому многие рассматривают аренду дома или дачи. Объявлений об аренде становится с каждым днем больше. По сравнению с мартом 2009 года цены на посуточную и помесячную аренду домов в Киевской области выросли на 5%. В среднем арендовать дом можно за 28 000 грн в месяц, за посуточную аренду дома просят от 1500 грн.

Рейтинг стоимости аренды квартир показал, что дороже всего снимать квартиру в Киеве, а дешевле — в Луганской области. Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры за 2019 в Украине выросла до 3 701 грн.

Самая дорогая аренда жилья в Киеве — 7 538 грн. Далее идут Одесская (5 429 грн) и Львовская области — 4 706 грн. Самые дешевые квартиры в Ивано-Франковской области (2 231 грн), Сумской области (2118 грн) и Луганской области (2056 грн).