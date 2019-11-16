Жизнь после 60: есть ли возможность найти работу в Украине пожилым людям

В Украине дискриминация по возрасту. Найти работу тем, кому за 45 уже очень трудно. Поэтому люди вынуждены выезжать на заработки за границу – где их годы никого не смущают. Еще сложнее пенсионерам – пенсии маленькие, а шансы найти подработку в Украине еще меньше.

Светлана рассказывает, как в свои 60 с хвостиком пытается объясниться с иностранцами. Недавно женщина начала работать в кассе одного из крупнейших в стране стадионов. Родные инициативу только поддержали. Но найти работу в Украине для человека третьего возраста – скорее исключение, чем правило.

В Украине сейчас насчитывается более 2,5 млн работающих пенсионеров. Искать дополнительного заработка людей заставляет в том числе и размер пенсий.

Под влиянием стереотипов большинство украинцев думает, что их проблемы должно решить государство. А вот Вера убеждена, свою жизнь нужно взять в свои руки. И после шестидесяти все только начинается.

Смотрите: Университет для пенсионеров: как проходит фестиваль и чему учат

Теперь женщина даже планирует участвовать в международном заплыве Oceanman, который состоится в конце июня на итальянском озере Орта, во время которого участникам предстоит преодолеть расстояние 4,5 км.

А готовит украинскую команду 60+ первый украинец, который в сентябре этого года переплыл Гибралтар, хотя он не является профессиональным пловцом. Алексей уверен – его команда не только справится с задачей, но и установит рекорд.

Так же как и в спорте, рассказывают эксперты по трудоустройству, старшему человеку под силу начать и новую, профессиональную жизнь. Было бы желание и соответствующий уровень знаний.

Найти работу в родной стране могла бы помочь своевременная переквалификация. На базе благотворительных фондов даже есть специальные программы.

Но, несмотря на это, активисты убеждены, это только начало. И найти работу или начать заниматься любимым делом можно в любом возрасте. Главное – желание двигаться вперед.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Киеве бабушка открыла собственный театр.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.