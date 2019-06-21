Жизнь после войны. Истории украинских военных в проекте Прикосновение

За пять лет российской агрессии на передовой побывало уже более 360 тыс. украинских военных. После пережитого большинство из них нуждаются в реабилитации не только тела, но и души. Они буквально учатся заново жить мирной жизнью и заново строить отношения с родными.

Чтобы привлечь внимание к проблеме адаптации ветеранов – открыто пространство Ветеран Хаб, Фонды Елены и Виктора Пинчук в партнерстве с изданием Новое Время – создали Мультимедийный проект Прикосновение – с помощью фотографий и новых технологий он рассказывает непростые истории воинов и их семей.

Теперь в Киеве существует первое пространство для тех, кто прошел войну – Ветеран Хаб, где каждый герой и их семьи могут получить психологическую помощь. Сейчас здесь представляют мультимедийный проект Прикосновение. Это истории возвращения с войны украинских героев. Главная цель – обратить внимание на те проблемы и вызовы, с которыми ежедневно сталкиваются воины и их семьи.

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Проект Прикосновение рассказывает 7 уникальных историй. У каждой семейной фотографии – QR-код, сканируя который вы погружаетесь в откровенный рассказ об отношениях после длительной разлуки, ранений и плена. Все истории в течение полутора месяцев публиковали на страницах Новое время, а также доступны онлайн.

Проект Прикосновение одним из первых привлекает внимание к тому, что война – это болезненный процесс не только для самого ветарана, но и для его семьи.

К слову, Фонды Виктора и Елены Пинчук открыли Veteran Hub в Киеве.

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