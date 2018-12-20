Жизнь украинцев в Катаре: кем работают и условия

Среди украинских укротителей Катара – творческие супруги из Одессы – Андрей и Надежда Черновол. Характер страны они изображают через картины. И так уже 5 лет подряд.

До недавнего времени художникам здесь было непросто, святая книга Ислама Коран запрещала иллюстрировать людей и животных. Но обстоятельства изменились. И именно здесь у украинцев зародилась нетривиальная идея рисовать свои изображения на бумажных мишенях для стрельбы. Творческий проект двинулся миром. Настроение и характер арабской страны чуть ли не в каждом произведении. Но мастерство – украинское. Это и привлекает внимание катарцев и иностранцев.

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Кардинально изменила свою жизнь и Дарья Ревина. Уже 4 года она в катарской столице – Дохе. Девушку пригласила на работу государственное инвестиционное учреждение по энергетике. Эта страна богата на традиционные энергетические ресурсы, но хочет идти в ногу с мировыми тенденциями в сфере возобновляемой энергетики, а Дарья в этом прекрасно разбирается.

Трудолюбивые, умные и креативные украинцы часто ищут возможности за рубежом. И даже такая закрытая страна как Катар, им открывает дверь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что будет с ценами на нефть после выхода Катара из ОПЕК.

Опубликовано Декабрь, 20 в 13:53



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