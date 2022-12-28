Жизнь в оккупации: жуткие истории жителей Золотой Балки
Не давали вывозить для лечения тяжело больных, заминировали дороги и ежедневно прицельно обстреливали. 7 месяцев оккупации пережили более полутысячи жителей Золотой Балки Херсонской области.
Люди хорошо помнят, как с ними обращались ДНРовцы, буряты и российские солдаты.
На въезде в освобождённую Золотую Балку – сразу видна разбитая прицельным вражеским выстрелом школа.
Ирина вместе с двумя детьми живёт напротив.
Вспоминает, что ещё не было и 4-х утра, как россияне открыли огонь.
Учебное заведение изверги считали бесполезным, ведь там не было подвала, где бы они по традиции могли обустроить свой штаб.
Жительница Золотой Балки:
Как бахнуло, казалось, что кровать подскочила на месте и поднялась все.
В оккупации жили более полутысячи человек.
Жители рассказывают, что село враг взял в кольцо и оцепил шестью блокпостами.
Населённый пункт стал своего рода транзитным для бурят, ДНРовцев и их техники.
Единственный вариант для местных попасть в нашу Осокоровку – через местный пляж. Россияне его заминировали.
Золотая Балка оказалась в тотальной изоляции – россияне не разрешали вывозить даже тяжелобольных для лечения.
Крайне сложно было с медикаментами, едой и водой.
А дальше – лето и псевдореферндум.
Многие местные отказались голосовать за присоединение к России, но оккупанты нашли выход – начали переписывать имена из надгробий на местном кладбище.
Оккупанты беспощадно мародерили, грузовиками вывозили всё, что находили.
Житель поселка Станислав:
Когда обыски делали, особенно касалось молодых ребят – и с автоматами и стреляли в потолок, и автоматы до колен наставляли.
Ужасы оккупации людям удалось пережить благодаря тому, что все сплотились: делились продовольствием, давали убежище друг другу.
Люди вспоминают, что наступила суббота – тогда во время молниеносного контрнаступления к селу приблизились наши защитники.
Два дня из огородов местные наслаждались паникой и страхом россиян.
Они, рассказывают люди, не знали куда бежать, потому что сами оказались в окружении.
И уже на следующий день в Золотую Балку вошли украинские военные.
Они убегали так, они не знали, куда себя деть. Панически шли где-то, их там поддирали, они кричали, это нужно было только видеть.
3 октября Министерство Обороны официально сообщило о деоккупации села.
Украинский флаг взвился над очередным освобождённым селом Херсонщины.
В настоящее время деоккупирован правый берег Херсонщины без газа и света, разбит вражескими снарядами и под регулярными российскими обстрелами.
Но главного, говорят украинцы, уже никому не отобрать – свободы.