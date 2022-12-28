Жизнь в оккупации: жуткие истории жителей Золотой Балки

Не давали вывозить для лечения тяжело больных, заминировали дороги и ежедневно прицельно обстреливали. 7 месяцев оккупации пережили более полутысячи жителей Золотой Балки Херсонской области.

Люди хорошо помнят, как с ними обращались ДНРовцы, буряты и российские солдаты.

На въезде в освобождённую Золотую Балку – сразу видна разбитая прицельным вражеским выстрелом школа.

Ирина вместе с двумя детьми живёт напротив.

Вспоминает, что ещё не было и 4-х утра, как россияне открыли огонь.

Учебное заведение изверги считали бесполезным, ведь там не было подвала, где бы они по традиции могли обустроить свой штаб.

Жительница Золотой Балки:

Как бахнуло, казалось, что кровать подскочила на месте и поднялась все.

В оккупации жили более полутысячи человек.

Жители рассказывают, что село враг взял в кольцо и оцепил шестью блокпостами.

Населённый пункт стал своего рода транзитным для бурят, ДНРовцев и их техники.

Единственный вариант для местных попасть в нашу Осокоровку – через местный пляж. Россияне его заминировали.

Золотая Балка оказалась в тотальной изоляции – россияне не разрешали вывозить даже тяжелобольных для лечения.

Крайне сложно было с медикаментами, едой и водой.

А дальше – лето и псевдореферндум.

Многие местные отказались голосовать за присоединение к России, но оккупанты нашли выход – начали переписывать имена из надгробий на местном кладбище.

Оккупанты беспощадно мародерили, грузовиками вывозили всё, что находили.

Житель поселка Станислав:

Когда обыски делали, особенно касалось молодых ребят – и с автоматами и стреляли в потолок, и автоматы до колен наставляли.

Ужасы оккупации людям удалось пережить благодаря тому, что все сплотились: делились продовольствием, давали убежище друг другу.

Люди вспоминают, что наступила суббота – тогда во время молниеносного контрнаступления к селу приблизились наши защитники.

Два дня из огородов местные наслаждались паникой и страхом россиян.

Они, рассказывают люди, не знали куда бежать, потому что сами оказались в окружении.

И уже на следующий день в Золотую Балку вошли украинские военные.

Они убегали так, они не знали, куда себя деть. Панически шли где-то, их там поддирали, они кричали, это нужно было только видеть.

3 октября Министерство Обороны официально сообщило о деоккупации села.

Украинский флаг взвился над очередным освобождённым селом Херсонщины.

В настоящее время деоккупирован правый берег Херсонщины без газа и света, разбит вражескими снарядами и под регулярными российскими обстрелами.

Но главного, говорят украинцы, уже никому не отобрать – свободы.

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