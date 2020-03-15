Жизнь в условиях тотального карантина: что происходит в Радомышле сейчас

Закрыты рынки, банки, отменены все автобусные рейсы, на въездах в город дежурят патрули полиции. Радомышль на Житомирщине, где зафиксирована первая в Украине смерть от коронавируса, живет в условиях тотального карантина.

С полок аптек исчезли защитные маски, кроме того, местные начали активно покупать противовирусные препараты и антисептики для рук. В магазинах, больницах и других заведениях ввели жесткий карантин — почасовые дезинфекции и обязательный масочный режим для персонала.

Продавцы признаются, в первые два дня после появления информации о коронавирусе в городе с полок сразу же смели крупы и туалетную бумагу.

Ранее Факты ICTV писали, что известно об умершей от Сovid-19 жительнице Радомышля.

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