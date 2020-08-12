Живая очередь, дистанции нет. Украинцы массово побежали сдавать тесты на Covid-19

Чтобы сдать анализы на Covid -19 должны выстоять большую очередь. Или записаться минимум на две недели вперед.

Сейчас период отпусков, а попасть за границу на отдых можно, только имея на руках результаты ПЦР-тестирование на коронавирус или ИФА-тест на антитела. Такие требования многих стран, которые готовы принимать украинцев. У некоторых лабораторий в столице люди выстраиваются с самого утра.

Чуть ли не самый дешевый в столице тест — 700 грн. Если сдать до 9 утра, результат будет уже в 18, именно поэтому у дверей толпа. Оформление происходит путем живой очереди. Социальной дистанции никто не соблюдает. Поэтому, если даже у кого-то одного коронавирус — есть большая вероятность, что инфицируются все. Впрочем, в лаборатории уверяют, здесь тестируют только здоровых.

ПЦР-тест можно сделать и бесплатно — по направлению семейного врача. Но поездка заграницу не является основанием для направления. В Киевском городском лабораторном центре Минздрава Украины, тест будет стоить 1040 грн. В некоторых частных клиниках стоимость анализа составляет 2200 грн. Однако там ближайшее свободное время для записи — через две недели.

В аэропортах Киева и Львова появятся специальные лаборатории для проведения ПЦР-тестов всем пассажирам, которые прибывают в Украину.

Соответствующее решение принял министр инфраструктуры Владислав Криклий на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.