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Маргарита Верещагіна |

Живет в простой сельской хате в Киевской области: самому дорогому художнику Украины Криволапу сегодня 75

Самому дорогому художнику Украины Анатолию Криволапу сегодня 75. Он живет в простой сельской хате в Киевской области и не видит без работы. Он может вывести на полотне более 50 оттенков красного. Считает, что художника должны узнавать по работам, а не по внешности.

Яркий насыщенный цвет, так как краска светится — это фирменный стиль Криволапа. На его поиски потратил четверть века. Как будто делал все академически, и людям нравилось, но самого автора его картины безумно раздражали.

Его картину Кінь. Вечір восемь лет назад продали на аукционе в Лондоне более чем за $186 тыс. С полотнами, в цену с элитную иномарку, художник теперь уже расстается с легкой душой, научился. В работе художник, как сам говорит, сумасшедший. Несмотря на все регалии, остается максимально требовательным к себе — творит, сомневается, экспериментирует.

История украинской художницы Башкирцевой

Художница Мария Башкирцева родилась более полутора века назад в Гавронцах в Полтавской области. Но о ней больше знают во Франции, чем дома.

Ведущий экскурсовод Диканьского краеведческого музея Неля Гордивская рассказала, что самая большая коллекция художницы собрана в Ницце, поскольку там она прожила большую часть своей жизни.

Также работы Марии Башкирцевой есть в музее Орсе в Париже, есть в Чикаго и даже в Амстердаме.

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