Живые деньги вместо скидок: как украинцы реагируют на новые субсидии

С сегодняшнего дня монетизированные субсидии начали выплачивать живыми деньгами. Также увеличились и пенсии.

Монетизированную субсидию дадут всем, кто ее имел раньше. Это примерно 3,5 миллионов семей. Средняя сумма – полторы тысячи. Пенсионерам деньги поступят вместе с пенсией на карточки. Кто их не имеет, может забрать деньги на Укрпочте.

Но не все люди довольны новой системе субсидий. Некоторые утверждают, сэкономить не удастся.

Сегодня же начали давать и добавку к пенсии, не менее 100, а в среднем 250 гривен. И разовую помощь – 2400 двумя равными частями – в этом месяце и в следующем получат те, кто имеет большой трудовой стаж, но маленькую пенсию.

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Пособие могут и забрать у тех, кто задолжает за коммуналку больше 340 гривен.

Как сообщалось, в Нацбанке спрогнозировали влияние от выплат субсидий деньгами на уровень инфляции в Украине.

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