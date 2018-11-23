Живые йогурты и витаминные супы: чем будут кормить украинских школьников

Поднять настроение ребенку и повысить его успешность может вкусное и привлекательное блюдо в школьной столовой.

Кулинарный эксперт Евгения Клопотенко выиграл грант и сейчас экспериментирует именно с ученическим меню – трансформирует и добавляет жизни и вкуса однообразным и давно надоевшим блюдам, которые упорно стоят на полках и утверждены еще советскими диетологами.

Повар предлагает не только изменить внешность блюда, но и дополнить его здоровыми ингредиентами – живые йогурты, разноцветные салаты и витаминные супы.

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Меньше жарить – больше запекать, никаких зажарок для первого, во втрое меньше масла, а еще зерна и специи.

Евгений уже разработал и протестировал 60 рецептов. Если их утвердят в министерствах – повара, наконец, смогут добавить вкуса в школьные супы и котлеты.

К слову, на Верховинщине массово закрывают садики, музыкальные и спортшколы.

Опубликовано Ноябрь, 23 в 16:38



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