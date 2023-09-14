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Константин Мельников, Журналист программы Факты ICTV, военный корреспондент

Живут в курятниках и спят на ящиках из-под патронов: как выживают люди на освобожденной Харьковщине

Год назад масштабная волна контрнаступления ВСУ охватила Харьковщину. Некоторые города и села деоккупированного региона до сих пор приходят в себя от господства здесь российских захватчиков. Село Каменка Изюмского района рашисты уничтожили практически полностью. Там не осталось ни одного уцелевшего здания. И пока местные думают, как пережить грядущую зиму, военные подразделения, еще год назад освобождавшие область, сейчас защищают ее рубежи от ежедневных вражеских штурмов.

Поселиться в курятнике местному жителю Николаю пришлось, когда мужчина вернулся в деоккупированное село. За время оккупации росармейцы фактически испепелили Каменку, не оставив здесь ни одного целого здания. Николай также остался без крова, поэтому обустроил жилье в чудом уцелевшем курятнике.

Вся мебель внутри из того, что по себе оставили оккупанты. Кровать, к примеру, из ящиков из-под вражеских патронов.

Сейчас во всей деревне живет несколько десятков человек. Соседи Николая готовятся к зимовке. Кто-то восстановил хозяйство, у кого-то снова появились теплицы. Сейчас все восстановление здесь происходит за свой счет.

После попыток массированного штурма противник не бросает попыток прорвать здесь линию обороны. Правда, делает это уже меньшими группами.

— Есть у них люди, есть у них личный состав. Они штурмуют нас, получают по зубам, отходят назад, заново перегруппировываются и заново идут десятью людьми, – отмечает военнослужащий 95 ОДШБр Алексей.

На этом участке фронта, по данным разведки, противник сейчас накопил резервы, собрал более 100 тыс. личного состава. Бойцы постоянно отбивают локальные штурмы, чтобы враг не решился снова пойти на Харьковщину, жители которой до сих пор ощущают на себе все последствия войны. Ведь несмотря на деоккупацию, россияне периодически напоминают о себе как артиллерийскими, так и ракетными обстрелами.

Война в Украине, Харьковская область
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