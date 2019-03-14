Живут, как в пещерах! В Ужгороде выключили свет в подъездах многоэтажек

В полной темноте окажется треть городских многоквартирных домов, ужгородцы возмущены. Говорят: живут, как в пещерах. Хорошо, что в квартирах еще есть свет. Лифты обесточены, ночью перед домом и на лестнице в коридорах ничего не видно. Ходить здесь страшно и опасно. Чтобы не упасть, подсвечивают дорогу фонариками или мобильными телефонами.

Отключает свет в подъездах поставщик электричества – предприятие Закарпаттяенергозбут. Руководитель объясняет – все из-за долгов. С начала года пять жилищно-эксплуатационных организаций, которые содержат треть многоэтажек города, не заплатили 200 тыс. грн – за свет, потребленный для технологических нужд домов. Об отключении жителей предупредили.

Смотрите: Рекордные 50 млрд грн! Чем грозят долги населения за коммуналку



За электричество в подъездах вовремя рассчитывается только один бывший ЖРЕР и почти 300 ОСМД. Остальные с нового года не платят, потому что не устраивают условия договора – про обязательную стопроцентную предоплату.

Поэтому ужгородцам счета и не присылают. Потребители готовы платить за освещение. Но изменить ситуацию не могут. Ходят в темноте, пока руководители жилищно-эксплуатационных контор и поставщик электричества не придут к компромиссу. Многочисленные переговоры пока результата не дали.

К слову, заставляют платить несуществующие долги: как облгазы обманывают украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.