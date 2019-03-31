Со скандалами и порванными бюллетенями. Как голосует Украина на выборах
В Одессе на 10 часов утра правоохранители зафиксировали 9 правонарушений. В частности — избиратели пытались вынести бюллетени за территорию участка. А вот в Измаиле два участка не начали работу из-за проблем с печатями: члены комиссии получили печати других участков.
На Херсонщине из 722-х не открылся один участок. В селе Нижние Серогозы испортили 1200 бюллетеней, поставив отметку “выбыл” напротив одного из кандидатов. Участок до сих пор не открылся — ждут новые.
На Николаевщине мужчина со злостью порвал бюллетень, когда не увидел отметки “против всех”. Наблюдатели КИУ фиксируют факты голосования по двое в кабинке и неточности в списках избирателей.
Более две тысячи испорченных бюллетеней, не брошенные контрольные листы в ящик для голосования, очереди и потеря печати — такие нарушения за первые 4 часа голосования на Винниччине.
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На Прикарпатье спокойно, в Ивано-Франковске с самого утра были очереди. Люди спешили проголосовать перед работой.
На Волыни в трех селах не хватает урн для бюллетеней, в селе Дожва — всего одна маленькая урна, в другую — не хватило деталей. Кроме того, на один из участков не пускали наблюдателя от Опоры, пришлось вызывать полицию.
Во Львове спокойно, уже с начала голосования — высокая явка.
В Мариуполе проголосовало уже почти пять процентов избирателей. Больше всего здесь военных — их организованно подвозят с боевого дежурства на специальные участки. На Донбассе — повышенные меры безопасности.
В Коростене (Житомирская область) комиссия разрешила проголосовать избирателям в 8 утра, еще и части — без паспортов. Это зафиксировала Опора. Аналогичный случай зафиксирован в Черкасской области. На Закарпатье прогнозируют высокую явку, чем обычно. В область активно едут из-за рубежа заробитчане.
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