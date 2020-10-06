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Сорвало крыши и затопило улицы: в Ивано-Франковске прошел сильный ливень

В Ивано-Франковске непогода. В результате в городе сорвало крышу одного дома, повредило остановку, а еще повалены деревья и электроопоры. Только за 20 минут ливень затопил улицы и повредил автомобили.

Убытки наблюдают в нескольких районах города. На одной из улиц остановилось движение из-за проводов на электроопорах, которые перегородили дорогу.

В городе работают аварийные службы – чинят электросеть, убирают поваленные деревья и ветки. На Прикарпатье также прогнозируют грозы и сильный ветер.

Кроме того, 6 октября погода в Украине будет преимущественно солнечной и теплой, однако западные, часть северных и центральных регионов накроют дожди.

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