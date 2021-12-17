Спрыгнуть с газовой иглы: Еврокомиссия предложила новые правила на энергорынке

Уберечь планету и спрыгнуть с газовой иглы российского Газпрома готовится Европа.

Европейская комиссия представила план реформирования рынка. Предлагается до 2050 года заменить значительную часть ископаемого топлива альтернативными источниками энергии. А также отказаться от долгосрочных газовых контрактов и заменить газ водородом.

В настоящее время голубое топливо составляет четверть общего энергетического баланса Европы. В производстве электроэнергии оно занимает 20%, а в производстве тепла – около 40%.

Треть газа европейцы покупают у России. Поэтому Кремль реформой европейского рынка недоволен.

Между тем, Соединенные Штаты Америки реализуют у себя аналогичный план. Ради противодействия изменениям климата власти Нью-Йорка запретили использование газа в новых домах. Там будут использовать электричество.

Подобные изменения ранее уже приняли десятки американских городов.

– В Нью-Йорке от одних только газовых отопительных устройств и нагревателей воды вредных выбросов в атмосферу больше, чем от использования всего электричества вместе взятого. Газ – самый большой источник выбросов углерода. Поэтому новый закон – это важный шаг, чтобы изменить будущее, – отметил в комментарии журналистам Джон Мандик, генеральный директор Urban Green Council.

На днях сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе на январь ежедневно растут на 7% и превысили $1,5 тыс. за тысячу кубометров.

Рост цен происходит на фоне невыполнения российским газовым монополистом Газпром обещания по увеличению объемов закачанного газа в хранилища Европы.

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