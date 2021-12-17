Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Мир / Мировые новости

Спрыгнуть с газовой иглы: Еврокомиссия предложила новые правила на энергорынке

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Уберечь планету и спрыгнуть с газовой иглы российского Газпрома готовится Европа.

Европейская комиссия представила план реформирования рынка. Предлагается до 2050 года заменить значительную часть ископаемого топлива альтернативными источниками энергии. А также отказаться от долгосрочных газовых контрактов и заменить газ водородом.

В настоящее время голубое топливо составляет четверть общего энергетического баланса Европы. В производстве электроэнергии оно занимает 20%, а в производстве тепла – около 40%.

Треть газа европейцы покупают у России. Поэтому Кремль реформой европейского рынка недоволен.

Между тем, Соединенные Штаты Америки реализуют у себя аналогичный план. Ради противодействия изменениям климата власти Нью-Йорка запретили использование газа в новых домах. Там будут использовать электричество.

Подобные изменения ранее уже приняли десятки американских городов.

– В Нью-Йорке от одних только газовых отопительных устройств и нагревателей воды вредных выбросов в атмосферу больше, чем от использования всего электричества вместе взятого. Газ – самый большой источник выбросов углерода. Поэтому новый закон – это важный шаг, чтобы изменить будущее, – отметил в комментарии журналистам Джон Мандик, генеральный директор Urban Green Council.

На днях сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе на январь ежедневно растут на 7% и превысили $1,5 тыс. за тысячу кубометров.

Рост цен происходит на фоне невыполнения российским газовым монополистом Газпром обещания по увеличению объемов закачанного газа в хранилища Европы.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Будут проблемы при морозах до -15 – Витренко об отопительном сезоне
Будут проблемы при морозах до -15 – Витренко об отопительном сезоне
Команда Луганськгаз посетила крупнейшую конференцию по энергетике Еnlit Europe
Команда Луганськгаз посетила крупнейшую конференцию по энергетике Еnlit Europe
Северный поток-2 не запустят до середины 2022 – немецкий регулятор
Северный поток-2 не запустят до середины 2022 – немецкий регулятор
Новый законопроект в Сенате США предусматривает немедленные санкции против оператора Северного потока-2
Новый законопроект в Сенате США предусматривает немедленные санкции против оператора Северного потока-2
РФ – сторона конфликта, а не посредник в нормандском формате – Урсула фон дер Ляйен
РФ – сторона конфликта, а не посредник в нормандском формате – Урсула фон дер Ляйен
Зеленский сообщил, было ли давление со стороны США относительно выборов в ОРДЛО
Зеленский сообщил, было ли давление со стороны США относительно выборов в ОРДЛО
Смотрели 45 человек, в том числе ее отец: женщина случайно транслировала секс с мужем
Смотрели 45 человек, в том числе ее отец: женщина случайно транслировала секс с мужем
В Украине достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона – Шмыгаль
В Украине достаточно газа и угля для прохождения отопительного сезона – Шмыгаль
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка