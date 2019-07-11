Сломали 700 кустов голубики: на Прикарпатье неизвестные уничтожают бизнес майдановца

На Прикарпатье неизвестные поломали 700 кустов голубики на ферме майдановцев. Руслан Фиголь обрабатывает землю пять лет, в ягодный бизнес уже вложил миллион гривен. Только начал получать прибыль – его дело начали уничтожать.

Руслан Фиголь на Майдане был ранен, мужчине раздробило таз, он до сих пор хромает. Помощь, которую выплатила государство, вложил в выращивание голубики. Арендовал гектар поля, оградил, обустроил оросительную систему, купил и посадил 4 тысячи саженцев. Накануне сбора ягод часть урожая майдановцу уничтожили.

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Ночью преступники разрушили ограждение и поломали 700 кустов голубики. Один куст приносит 1,5 килограмма ягод, кило стоит 200 гривен. За эти годы в ягодный бизнес семья Руслана вложила миллион гривен. Они до сих пор в долгах. Прибыль начали получать только в прошлом году – собрали 3 тонны голубики. Причиненный ущерб предприниматель оценивает в 400 тысяч гривен. Говорит, что разбой спланирован, а причина – земля.

История с землей не простая, свободного участка в сельсовета не было, и Руслан договорился о долгосрочной аренде с землеустроителем соседнего села. Засадил голубикой, и тут выяснилось, что никаких документов на нее в землеустроителя нет. Однако немалые деньги за аренду он уже у Руслана взял. Фермер обратился в сельсовет, чтобы она дала разрешение на выделение земли.

Землеустроитель мошенничал, брал деньги за участок, не имея никаких прав. Пять лет назад, как и сейчас – это государственная собственность.

В полиции по факту уничтожения кустов голубики открыли уголовное производство. Но найдут ли виновных – неизвестно. Потому что дело о мошенничестве с землей расследуют уже год.

За столько времени Руслану не только не идут на уступки, его откровенно игнорируют, а дело уничтожают. В прокуратуре и полиции на жалобы фермера не реагируют.

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