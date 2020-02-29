Сломанные гены, но несломленный дух: как живут украинцы с орфанными заболеваниями

29 февраля в мире отмечают день орфанных заболеваний. Это редкие, как правило генетические болезни, которые неизлечимы.

Такие болезни имеют около 5% украинцев. Впрочем, данные эти – неофициальные, потому что в нашем государстве до сих пор нет реестра орфанных пациентов.

Чтобы напомнить о себе власти и обществу, больные с родственниками и волонтерами устроили флешмоб в киевском метро. О сломанных генах, но несгибаемом духе – в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что некоторых больных на орфанные заболевания может убить любая инфекция.

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