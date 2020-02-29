Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Сломанные гены, но несломленный дух: как живут украинцы с орфанными заболеваниями

29 февраля в мире отмечают день орфанных заболеваний. Это редкие, как правило генетические болезни, которые неизлечимы.

Такие болезни имеют около 5% украинцев. Впрочем, данные эти – неофициальные, потому что в нашем государстве до сих пор нет реестра орфанных пациентов.

Чтобы напомнить о себе власти и обществу, больные с родственниками и волонтерами устроили флешмоб в киевском метро. О сломанных генах, но несгибаемом духе – в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что некоторых больных на орфанные заболевания может убить любая инфекция.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Девушка похудела на 50 кг и стала Мисс Великобритания 2020 – фото до и после
Девушка похудела на 50 кг и стала Мисс Великобритания 2020 – фото до и после
Как не заболеть раком – 5 правил
Как не заболеть раком – 5 правил
Карантин в Киеве: одну школу закрыли, еще в восьми частично остановили обучение
Карантин в Киеве: одну школу закрыли, еще в восьми частично остановили обучение
Здоровье украинцев – в их собственных руках – политолог Кирилл Сазонов
Здоровье украинцев – в их собственных руках – политолог Кирилл Сазонов
Санаторные школы в Украине могут закрыть
Санаторные школы в Украине могут закрыть
Что такое пневмония: симптомы и лечение
Что такое пневмония: симптомы и лечение
Власти Китая сообщили об угрозе мутации коронавируса, количество больных выросло
Власти Китая сообщили об угрозе мутации коронавируса, количество больных выросло
Можно ли класть грелку ребенку на живот – Комаровский предупредил о рисках
Можно ли класть грелку ребенку на живот – Комаровский предупредил о рисках

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка