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Преступление не меньшее, чем война. Из Госрезерва разворовали 2,7 тыс. вагонов зерна

Советник главы МВД Михаил Апостол сообщил, что в государственных запасах Украины не выявили зерна, которое держали для форс-мажора. Разворовали почти 2,7 тыс. вагонов на сумму 800 млн грн.

Также он добавил, что вероятно зерно — это не единственное что исчезло из государственных резервов Украины.

Аудит госрезерва инициировало последнее руководство, а именно проверка выявила ущерб. Только со складов в Тернопольской области исчезла пшеница, которая поместилась бы в 150 вагонов.

Этот запас должен быть, он должен быть неприкосновенным. Я считаю, что это преступление не меньшее, чем война. Мы сегодня говорим о зерне. А там возникнет еще тысячу таких вопросов: нет горючего, нет запчастей, нет сахара, я думаю, что действительно этого нет. И по каждому направлению надо проводить экспертизы, исследовать.

Я думаю, что это подследственность НАБУ скорее всего, и оно тоже будет подключено. Здесь должна вести следствие вся мощная машина всех правоохранительных органов, имеющих полномочия, — рассказал советник главы МВД Михаил Апостол.

Нацполиция возбудила дело. За это преступление грозит от 7 до 12 лет за решеткой. Михаил Апостол сообщил, что в целом возбуждено до 200 уголовных дел.

Напомним, Нацполиция обнаружила нарколабораторию в Киеве, где производили около 30 кг наркотиков ежемесячно.

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