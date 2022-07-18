Соревнования за Ближний Восток: Байден во время турне пытается ограничить влияние Ирана и Китая на РФ

Президент США Джо Байден во время нынешнего турне по Ближнему Востоку пытается ограничить влияние Ирана и Китая и сплотить международное осуждение российской войны. А также помочь Европе уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

Евросоюз также пытается остановить войну Путина против Украины – готовит новый пакет санкций. Однако проект уже вызвал критику из-за чрезмерной мягкости. Попытки остановить агрессора также нивелирует Китай, предоставляя России то, чего она теперь не получает от Запада.

Саудовская Аравия обязалась увеличить добычу нефти на 50% по сравнению с запланированным на июль и август. Речь идет о дополнительных 4 млн баррелях в день. Это стало результатом двусторонних переговоров президента Соединенных Штатов Джо Байдена и саудовского принца-наследника престола Мухаммед ибн Салман, сообщили в Белом доме. Там уверены – это поможет поддержать баланс мировых рынков.

Попытки Запада остановить путинскую войну подрывает Китай. Призывая к мирному урегулированию и уверяя в поддержке суверенитета Украины, Пекин в 400 раз увеличил поставки в Россию материалов, необходимых для изготовления оружия. Речь идет о сырье и электронике. В частности, микросхемы и оксид алюминия – материал, важный для военной промышленности. Поддержка Китая сейчас имеет для Москвы решающее значение, но в то же время это дает Пекину все больше новых рычагов влияния на Россию.

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