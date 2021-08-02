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Людмила Грубник |

Уменьшение зарплат и третья доза: как в мире проходит Covid-вакцинация

В мире активно вакцинируют граждан от коронавируса, в некоторых странах прибегают даже к принуждению, чтобы ускорить темпы иммунизации.

Так, к кардинальному шагу готовятся власти Греции, чтобы побудить учителей вакцинироваться. Преподавателям, которые перед работой не захотят сделать прививки или проходить регулярное тестирование, будут уменьшать зарплаты. Предусмотрены и другие дисциплинарные меры.

А в Италии полностью вакцинировали 60% населения в возрасте от 12 лет. Израиль пошел еще дальше — сейчас тем, кому за 60, предлагают уже третью инъекцию. Это первая страна мира, где начали масштабную кампанию третьей дозой.

В США увеличилось количество отказов от вакцинации. Главный инфекционист страны предупредил об ухудшении ситуации с заболеваемостью. В то же время вводить локдаун американские власти не планирует.

В австралийском Брисбене, где ситуация остается сложной, локдаун продлили до воскресенья.

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