Уменьшают шансы на вступление в ЕС и НАТО: в УДАРе отреагировали на обыски

Власть хочет ударить по УДАРУ, а бьет по европейскому пути Украины. Так в партии прокомментировали 60 обысков в департаментах Киевской горадминистрации и на коммунальных предприятиях, которые проводит налоговая и столичная прокуратура.

В УДАРе убеждены – это реакция государственной власти на недавнюю встречу лидера партии Виталия Кличко с высокопоставленными чиновниками и дипломатами США.

Также, считают в партии, поводом к обыскам стал призыв городского головы Киева к региональным лидерам объединяться вокруг его политической платформы.

В политсиле призвали прекратить незаконные действия, ведь такое давление на местное самоуправление неприемлемо в проевропейской Украине.

– Это скажется на отношениях с международными партнерами и уменьшает шансы на вступление в ЕС и НАТО, – уверяют в УДАРе.

Масштабные обыски в Киеве

12 мая прокуратура Киева совместно с другими силовыми органами начала масштабные обыски в департаментах КГГА и офисах компаний.

Обыски проводились в Киевзеленстрое, Спецжилфонде, в корпорации Киевавтодор, Киевгорсвете, а также в департаментах соцполитики, градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов.

За два дня следственных действий объявлено подозрение 11 лицам, среди них и действующим чиновникам.

Подробнее о масштабных обысках в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Прокуратура Киева

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