СМИ узнали, почему Макрона и Путина на переговорах разделял длиннющий стол

На переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и главы Кремля Владимира Путина, которые прошли в Москве 7 февраля, их разделял четырехметровый стол, который вызвал волну обсуждений в сети.

Информагентство Reuters узнало о причинах выбора длиннющего стола для переговоров двух президентов.

Хозяин Кремля Владимир Путин панически боится заразиться Covid-19, а западные политики не все доверяют российским медпрепаратам и персоналу. По данным Reuters, во время недавнего визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон отказался проходить ПЦР-тест у россиян. Поэтому переговорщики сели за длинный четырехметровый стол.

Он (Эммануэль Макрон, – Ред.) сдал ПЦР-тест перед отъездом в Россию, а также – тест на антиген, который его личный врач сделал уже в Москве, – рассказывают источники из окружения президента Франции.

Однако Кремль это не устроило. Французы же не захотели, чтобы россияне получили ДНК их президента.

Напомним, после встречи с Владимиром Путиным в Москве Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевой темой переговоров Зеленского и Макрона был мирный процесс, связанный с урегулированием ситуации на Донбассе. По словам украинского президента, особое значение имеет партнерство между Украиной и Францией в сфере безопасности. Также Зеленский напомнил, что Париж играет немаловажную роль в Нормандском формате.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.