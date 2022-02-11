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Факты / Видео / Мир

СМИ узнали, почему Макрона и Путина на переговорах разделял длиннющий стол

Юлія Сеник Ведущая Факты ICTV

На переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и главы Кремля Владимира Путина, которые прошли в Москве 7 февраля, их разделял четырехметровый стол, который вызвал волну обсуждений в сети.

Информагентство Reuters узнало о причинах выбора длиннющего стола для переговоров двух президентов.

Хозяин Кремля Владимир Путин панически боится заразиться Covid-19, а западные политики не все доверяют российским медпрепаратам и персоналу. По данным Reuters, во время недавнего визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон отказался проходить ПЦР-тест у россиян. Поэтому переговорщики сели за длинный четырехметровый стол.

Он (Эммануэль Макрон, – Ред.) сдал ПЦР-тест перед отъездом в Россию, а также – тест на антиген, который его личный врач сделал уже в Москве, – рассказывают источники из окружения президента Франции.

Однако Кремль это не устроило. Французы же не захотели, чтобы россияне получили ДНК их президента.

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Напомним, после встречи с Владимиром Путиным в Москве Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ключевой темой переговоров Зеленского и Макрона был мирный процесс, связанный с урегулированием ситуации на Донбассе. По словам украинского президента, особое значение имеет партнерство между Украиной и Францией в сфере безопасности. Также Зеленский напомнил, что Париж играет немаловажную роль в Нормандском формате.

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