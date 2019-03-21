Изменение места голосования: у избирателей остается 3 дня – начался ажиотаж

Уже несколько дней в столичных отделениях ведения госреестра избирателей огромные очереди. Чтобы все желающие успели – здесь на 2 часа продолжили рабочий день. Будут работать в субботу и воскресенье.

Очереди и в Луцке. Под отделом регистрации избирателей десятки людей. Поток – непрерывный. После многочасового стояния в очереди у некоторых нервы не выдерживают.

В Ужгороде почти 95 тыс. избирателей. Процедуру перерегистрации и изменения своего места голосования прошло более 700 человек. Сейчас очередь небольшая. Под дверью четверо, в кабинете – еще двое.

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Большие очереди – из-за привычки украинцев откладывать все на последний момент. У украинцев было 3 месяца, чтобы изменить место голосования, но сделать это решили почему-то в последние три дня. Причины разные.

Сейчас место голосования уже изменили более 100 тыс. украинцев. В ЦИК напоминают – желающие голосовать не по месту регистрации имеют время до 25 марта. Надо обратиться в отдел государственного реестра избирателей, там, где вы планируете голосовать. При себе иметь паспорт и справку о причинах, почему не голосуете по официальному адресу. Для переселенцев достаточно паспорта.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как узнать свой участок для голосования.

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