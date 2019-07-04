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Факты / Видео / Украина / Общество

Изменение места голосования: какова процедура и можно ли голосовать за мажоритарщиков

До парламентских выборов все меньше времени и если вы собираетесь голосовать не по месту регистрации – поспешите его изменить. Крайний срок – 15 июля.

Ажиотажа ждут традиционно под выборы. Для изменения места голосования нужно обратиться в отдел ведения реестра или по месту прописки, или там, где собираетесь голосовать.

Сама процедура стала еще проще. Если на последних президентских выборах, чтобы изменить место голосования, нужна была справка с места работы или другие подтверждающие документы, то теперь достаточно лишь паспорта и заявления.

Сам талон, где указан ваш новый избирательный участок, брать на выборы не обязательно. Но лучше если он будет при себе. И искать стоит себе в конце списков.

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При этом следует помнить: изменив место голосования для парламентских выборов, сможете проголосовать только за партию. За кандидата, который идет по мажоритарному округу, свой голос вы не сможете отдать. Это запрещает законодательство.

Внутренне перемещенные лица также не смогут проголосовать за мажоритарщиков. Ведь их место регистрации – на оккупированных территориях. По округам не будут голосовать и заробитчане за рубежом. И такое несовершенное законодательство по сути отбирает один голос.

Вместе с тем практика показывает, что явка на парламентских выборах всегда ниже, чем на президентских. И это парадокс, ведь у нас парламентско-президентская республика, и выбор депутатов – даже более важен, чем выбор президента.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что место голосования изменили 27 тыс. украинцев.

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