Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Смена началась 6 марта, а закончилась в июле: как единственный врач в Изюме спасал людей в оккупации

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Март. Изюм в Харьковской области Россия во время наступления, кажется, пытается стереть с лица земли. Город постоянно под вражеским обстрелом. Погибают люди.

Пока оккупанты убивают мирных жителей, в подвале Изюмской центральной городской больницы прямо под обстрелами украинские врачи делают невозможное, чтобы те жизни спасти.

Юрий Кузнецов, теперь уже после столь долгожданной деоккупации Изюма, рассказывает о подвале, где весной спасали пациентов. Тогда в марте он остался в учреждении единственным врачом. Многие эвакуировались, однако и оставшихся хватало, а под постоянными обстрелами число раненых, нуждавшихся в помощи, шло на сотни.

Он сделал около четырех сотен операций, принимал роды, был и за педиатра, и за окулиста, и всех других специалистов сразу. Хотя сам травматолог. Его смена началась 6 марта, а закончилась только в июле.

Он до сих пор много времени проводит в поврежденной больнице. Ведь его дома во время того долгого дежурства совсем не стало. Но когда он об этом узнал, просто засмеялся. Ведь благодаря его труду спасены сотни жизней в Изюме.

Читайте
Отдавали приказы по Харьковщине: СБУ идентифицировала шестерых российских генералов

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ситуация в Беларуси, энергетика и ход событий на фронте: Зеленский собрал заседание Ставки
Ситуация в Беларуси, энергетика и ход событий на фронте: Зеленский собрал заседание Ставки
На Запорожье РФ разместила личный состав в школах, в которые продолжают ходить дети — Генштаб
На Запорожье РФ разместила личный состав в школах, в которые продолжают ходить дети — Генштаб
Каждый, кто недооценивает Россию, обречен на поражение – командующий Сухопутными войсками
Каждый, кто недооценивает Россию, обречен на поражение – командующий Сухопутными войсками
ВСУ уничтожили более 98 тыс. российских оккупантов
ВСУ уничтожили более 98 тыс. российских оккупантов
Наверное, россияне так греются – Грабский о вырытых окопах на пляжах Крыма
Наверное, россияне так греются – Грабский о вырытых окопах на пляжах Крыма
Круглосуточный комендантский час: оккупанты готовят к ограничениям Бердянск и Черниговку
Круглосуточный комендантский час: оккупанты готовят к ограничениям Бердянск и Черниговку
Для сдерживания РФ: Британия передала ВСУ очередную партию ракет Brimstone 2
Для сдерживания РФ: Британия передала ВСУ очередную партию ракет Brimstone 2
Карта боевых действий на 18.12.2022 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 18.12.2022 – ситуация на фронте
Знайшли помилку в тексті?
Помилка