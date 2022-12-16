Смена началась 6 марта, а закончилась в июле: как единственный врач в Изюме спасал людей в оккупации

Март. Изюм в Харьковской области Россия во время наступления, кажется, пытается стереть с лица земли. Город постоянно под вражеским обстрелом. Погибают люди.

Пока оккупанты убивают мирных жителей, в подвале Изюмской центральной городской больницы прямо под обстрелами украинские врачи делают невозможное, чтобы те жизни спасти.

Юрий Кузнецов, теперь уже после столь долгожданной деоккупации Изюма, рассказывает о подвале, где весной спасали пациентов. Тогда в марте он остался в учреждении единственным врачом. Многие эвакуировались, однако и оставшихся хватало, а под постоянными обстрелами число раненых, нуждавшихся в помощи, шло на сотни.

Он сделал около четырех сотен операций, принимал роды, был и за педиатра, и за окулиста, и всех других специалистов сразу. Хотя сам травматолог. Его смена началась 6 марта, а закончилась только в июле.

Он до сих пор много времени проводит в поврежденной больнице. Ведь его дома во время того долгого дежурства совсем не стало. Но когда он об этом узнал, просто засмеялся. Ведь благодаря его труду спасены сотни жизней в Изюме.

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