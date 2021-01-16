Изменение правил работы скорой помощи: как теперь в больницах сортируют вызовы украинцев

С января 2021 года в Украине изменились правила приезда скорой. Теперь бригада медиков однозначно отреагирует на вызов, если человек в критическом состоянии. А вот если, например, высокая температура или давление, то в зависимости от ситуации и сопутствующих симптомов, которые оценит диспетчер.

Сейчас во время пандемии нагрузка на врачей колоссальная. И очень важно правильно сортировать вызовы. От этого может зависеть чья-то жизнь.

Читайте: Скорые начнут приезжать быстрее: Кабмин принял постановление

Вызовы поделили на 4 категории: критическое, экстренное, неэкстренное или непрофильное состояние.

Критическое состояние – это когда человек на грани жизни и смерти, а счет идет на минуты. Например, у пациента страшные травмы или удушье. Тогда скорая приедет за 10 мин.

Экстренное состояние – это тоже очень серьезно, например, инфаркт или инсульт. Тогда бригада должна прибыть за 20 минут.

При неекстренном состоянии – высокая температура или что-либо другое, что не требует срочной помощи врача, диспетчер должен проконсультировать и отправить в поликлинику. Также врачи признаются, что очень много и непрофильных вызовов.

В Министерстве здравоохранения надеются, что такие действия значительно убавит нагрузку больниц. Но будет ли работать это в реальной жизни покажет только время.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 января в Украине подтвердили 7 729 новых случаев коронавируса, в частности заболели 245 детей и 369 медицинских работников. Всего инфицировалось 1 154 692 украинцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.