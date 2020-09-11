Изменение избирательного адреса в Украине: 1,5% граждан будут голосовать не по месту регистрации

Накануне истек срок изменения избирательного адреса. В Украине не более 1,5% или 92 тыс. граждан изменили избирательный адрес, чтобы принять участие в голосовании на местных выборах 25 октября. Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины.

Это касается внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов. Почти миллион граждан вообще не имеют в паспорте отметки о регистрации. Поэтому эксперты предостерегают, что такое положение дел может привести к манипуляции во время избирательного процесса.

Однако вопреки ожиданиям местных выборов, опросы показывают, что 56% украинцев считают, что после них ситуация в регионах не изменится. Еще около трети респондентов, или 27%, надеются на улучшения. Только 8% участников опроса ожидают ухудшения и 9% не смогли ответить.

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