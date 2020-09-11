Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мы рекомендуем

Изменение избирательного адреса в Украине: 1,5% граждан будут голосовать не по месту регистрации

Накануне истек срок изменения избирательного адреса. В Украине не более 1,5% или 92 тыс. граждан изменили избирательный адрес, чтобы принять участие в голосовании на местных выборах 25 октября. Такие данные обнародовал Комитет избирателей Украины.

Это касается внутренне перемещенных лиц и трудовых мигрантов. Почти миллион граждан вообще не имеют в паспорте отметки о регистрации. Поэтому эксперты предостерегают, что такое положение дел может привести к манипуляции во время избирательного процесса.

Однако вопреки ожиданиям местных выборов, опросы показывают, что 56% украинцев считают, что после них ситуация в регионах не изменится. Еще около трети респондентов, или 27%, надеются на улучшения. Только 8% участников опроса ожидают ухудшения и 9% не смогли ответить.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как хотят восстанавливать Одессу кандидаты в мэры черноморской жемчужины
Как хотят восстанавливать Одессу кандидаты в мэры черноморской жемчужины
Карта львовянина, дороги и садики. Что хотят изменить кадидаты в мэры Львова
Карта львовянина, дороги и садики. Что хотят изменить кадидаты в мэры Львова
В Запорожье обнаружили массовую смену избирательных адресов за деньги
В Запорожье обнаружили массовую смену избирательных адресов за деньги
Тарифы, сфера ЖКХ, медицина и образование. Как хотят изменить Днепр кандидаты в мэры
Тарифы, сфера ЖКХ, медицина и образование. Как хотят изменить Днепр кандидаты в мэры
Две трети украинцев не верят в изменения после местных выборов 2020 – опрос
Две трети украинцев не верят в изменения после местных выборов 2020 – опрос
Битва титанов или голосование за лицо. Прогнозы экспертов на выборы в Харькове
Битва титанов или голосование за лицо. Прогнозы экспертов на выборы в Харькове
Между двух огней: как покупка китайцами Мотор-Сичи повлияет на отношения Украины с США
Между двух огней: как покупка китайцами Мотор-Сичи повлияет на отношения Украины с США
За кого готовы голосовать киевляне на местных выборах 2020 — опрос
За кого готовы голосовать киевляне на местных выборах 2020 — опрос

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка